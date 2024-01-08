وحدات الجيش الصحراوي تستهدف قواعد مغربية بقطاع المحبس

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قواعد مغربية معادية بمنطقتي لعكد وأكويرة ولد أبلال, بقطاع المحبس, حسب ما أوردته المديرية المركزية للمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي, في بيانها العسكري, اليوم الاثنين.

وأوضح البيان, الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), أنه "وفي إطار الحرب التحريرية ومواصلة للعمل القتالي لمقاتلي الجيش الصحراوي, نفذت مفارز متقدمة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي ظهر اليوم الاثنين, أقصافا مركزة, استهدفت قاعدة مغربية معادية بمنطقة لعكد بقطاع المحبس, بالإضافة إلى قصف قواعد العدو وتخندقاته بمنطقة أكويرة ولد أبلال بذات القطاع".

و"تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي, التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات, على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)", يضيف ذات البيان.