Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بوليفيا تدعم جنوب إفريقيا في دعوتها أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة في غزة

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 13:53     الفئـة : دولــي

لاباز (بوليفيا) - أعلنت بوليفيا تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة.

وأشادت وزارة الخارجية البوليفية في بيان اليوم لاثنين, بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية, معتبرة إياها "خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية", و أكدت ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.

وأوضحت الوزارة أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في 17 نوفمبر الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

يذكر أن بوليفيا هي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب إفريقيا.

وحددت محكمة العدل الدولية يوم 11 من شهر يناير الجاري موعدا لأولى جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني, على خلفية أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ,كلايسون مونيلا, في منشور على منصة /إكس/ , " إنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة في 11 يناير بمدينة /لاهاي/ الهولندية, وستتواصل في اليوم التالي", مؤكدا مواصلة بلاده تحضيراتها لدعواها بهذا الخصوص.

وكانت جنوب إفريقيا, قدمت مؤخرا دعوى قضائية بحق الكيان الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية, تطالب فيها بالبدء بإجراءات ضد الاحتلال, لاقترافه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

كلـمات مفتـاحيــة :
بوليفيا تدعم جنوب إفريقيا في دعوتها أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة في غزة
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 13:53     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.08

الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيواصل الحوار مع كافة الشركاء لإيجاد أفضل الميكانيزمات…

24.01.08

ميناء جن جن بجيجل: وضع حيز الخدمة لجهازي تحميل تلقائي خلال السداسي الأول من 2024

24.01.08

آفاق التطور الاقتصادي أصبحت بادية للعيان

24.01.08

فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بكوت ديفوار قريبا

24.01.08

بوليفيا تدعم جنوب إفريقيا في دعوتها أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني على جرائم…

24.01.08

بورصة: قانون المالية لسنة 2024 تضمن عدة تحفيزات تحفز السوق المالي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.04

الجزائر/سيراليون: رئيسا البلدين يلتزمان بتعزيز العلاقات الثنائية و يؤكدان على حق الشعب…

24.01.04

الجزائر تعرب عن ادانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الارهابي المزدوج بجنوب ايران

24.01.04

زيارة رئيس جمهورية سيراليون إلى الجزائر: النص الكامل للبيان المشترك

24.01.04

جبهة المستقبل: بلعيد يعلن عن عدم ترشحه لعهدة جديدة على رأس الحزب

24.01.04

تسلل شاب إلى طائرة للخطوط الجوية الجزائرية متجهة من وهران الى مطار أورلي بفرنسا: فتح…

24.01.04

رئيس جمهورية سيراليون ينهي زيارته الرسمية التي دامت ثلاثة أيام إلى الجزائر