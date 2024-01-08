بوليفيا تدعم جنوب إفريقيا في دعوتها أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة في غزة

لاباز (بوليفيا) - أعلنت بوليفيا تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة.

وأشادت وزارة الخارجية البوليفية في بيان اليوم لاثنين, بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية, معتبرة إياها "خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية", و أكدت ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.

وأوضحت الوزارة أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في 17 نوفمبر الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

يذكر أن بوليفيا هي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب إفريقيا.

وحددت محكمة العدل الدولية يوم 11 من شهر يناير الجاري موعدا لأولى جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني, على خلفية أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ,كلايسون مونيلا, في منشور على منصة /إكس/ , " إنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة في 11 يناير بمدينة /لاهاي/ الهولندية, وستتواصل في اليوم التالي", مؤكدا مواصلة بلاده تحضيراتها لدعواها بهذا الخصوص.

وكانت جنوب إفريقيا, قدمت مؤخرا دعوى قضائية بحق الكيان الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية, تطالب فيها بالبدء بإجراءات ضد الاحتلال, لاقترافه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".