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قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 40 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 13:31     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة) - شنت قوات الاحتلال الصهيوني, منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين, عملية اعتقال واسعة, طالت 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية, بينهم أسرى سابقون, لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بداية العام الجاري إلى نحو 230 فلسطينا, فيما ارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الماضي, بداية العدوان على قطاع غزة, إلى 5730 معتقلا.

وحسب ما أفاد به بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني, تركزت عمليات الاعتقال في محافظة بيت لحم, فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله, قلقيلية, نابلس, الخليل, جنين, والقدس, رافقتها عمليات اقتحام واسعة وعمليات تحقيق ميداني.

إلى جانب ذلك - يضيف البيان - "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم, إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة الأموال والمركبات".

وأشار ذات المصدر, إلى أن "حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق, تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة, بعد السابع من أكتوبر والتي استهدفت كافة الفئات".

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

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قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 40 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 13:31     الفئـة : دولــي   شارك

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