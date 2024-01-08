مجلس التعاون الخليجي يشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف العدوان الصهيوني على غزة

الرياض - شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، على ضرورة تضافر وتوحيد الجهود الدولية لوقف العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.

و استعرض البديوي خلال لقائه مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل, أمس الأحد, آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأبرزها العدوان الصهيوني على قطاع غزة وسبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية المبذولة والرامية لإنهاء ذلك ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية.

و جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب حوار الأمن الإقليمي لكبار المسؤولين في دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي, المزمع عقده في 24 يناير الجاري في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض وأهمية هذا الحوار في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وتطويره في مختلف المجالات وكذا التأكيد على أهمية التحرك الجماعي بين الجانبين لمواجهة التحديات الراهنة.