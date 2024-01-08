عشرات الشهداء والجرحى إثر تواصل قصف الإحتلال الصهيوني على قطاع غزة

غزة - إستشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، يوم الإثنين، أغلبهم من الأطفال والنساء، جراء غارات الإحتلال المتواصلة على مناطق متفرقة في قطاع غزة في اليوم ال 94 من العدوان الصهيوني، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 73 مواطنا وإصابة 99 آخرين على الأقل, في قصف لجيش الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

و ارتفعت حصيلة القصف الذي استهدف منازل المواطنين في مدينة دير البلح وسط القطاع إلى 18 شهيدا بينهم أطفال ونساء وعشرات الجرحى, تزامنا مع تواصل القصف الوحشي في مخيم المغازي وبلدة الزوايدة.

و استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف مدفعي صهيوني على منازل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة, كما استهدف محيط برج الفرا واستشهد 8 مواطنين في قصف مدفعي استهدف منازل في حي المنارة جنوب شرقي خان يونس.

كما أطلقت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال, النار تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس, فيما قصفت طائرات الاحتلال مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

و أفادت ذات المصادر, بأن قوات الاحتلال تحاصر 5 أطفال أشقاء في مدرسة كمال ناصر بخان يونس بعد استشهاد والدتهم برصاصة من قناص صهيوني.

و في حصيلة غير نهائية, ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي, إلى 22.835 شهيد, 75 بالمائة منهم نساء وأطفال, و7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.