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الإتحاد الدولي للصحفيين: ما يجري للصحفيين في غزة "إستهداف متعمد"

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 10:53     الفئـة : دولــي
الإتحاد الدولي للصحفيين: ما يجري للصحفيين في غزة &quot;إستهداف متعمد&quot;

بروكسل - قال نائب الأمين العام للإتحاد الدولي للصحفيين تيم داوسون، أن ما يجري للصحفيين في قطاع غزة "إستهداف متعمد".

و أضاف داوسون في تصريحات إعلامية "منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة يهدف إلى صرف العالم عما يحدث و أملنا أن تكون هناك إرادة لتحويل مسار ما يجري الآن في غزة" .

و أوضح أن الدول المارقة دائما ما تستهدف الصحفيين للإفلات من المساءلة والناس الآن أصبحوا أكثر وعيا بما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم في قطاع غزة.

و كان الاتحاد الدولي للصحفيين قد أكد في وقت سابق أن الاستهداف المتعمد للصحفيين من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة يشكل "انتهاكا للقانون الدولي و جريمة حرب".

و قال داوسون: "بموجب القانون الدولي, يجب على القوات المسلحة أن تعتبر الصحفيين مدنيين و أن تضمن سلامتهم". ومن المؤكد أن الاستهداف المتعمد للصحفيين يعد "انتهاكا للقانون الدولي وجريمة حرب". ووصف عدد الصحفيين الذين استشهدوا في القطاع بأنه "فظيع ومخز" و أن "7 إلى 8 بالمئة من صحافيي مدينة غزة فقدوا حياتهم, وبعضهم فقد أفراد عائلته بالكامل تقريبا", مبينا أن "هذه الأرقام تكاد تكون غير مسبوقة".

و يواصل الاحتلال الصهيوني استهداف الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم بشكل ممنهج في محاولة منه لإسكات صوت الحقيقة والتغطية على جرائم الابادة الجماعية التي يقترفها بحق الشعب الفلسطيني, حيث انضم أمس الاحد الصحفيان حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا, الى القائمة الطويلة للشهداء العاملين في مجال الاعلام منذ بدء العدوان الهمجي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي.

و يرتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء العدوان الصهيوني ضد سكان قطاع غزة والضفة الغربية الى 109, لتكون هذه الفترة "الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين" بحسب تقديرات لجنة حماية الصحفيين الفلسطينيين.

آخر تعديل على الإثنين, 08 جانفي 2024 12:17
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الإتحاد الدولي للصحفيين: ما يجري للصحفيين في غزة "إستهداف متعمد"
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 10:53     الفئـة : دولــي   شارك

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