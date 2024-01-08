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جمعية صحراوية تحمل الهيئات الإنسانية الدولية المسؤولية أمام الإبادة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 10:51     الفئـة : دولــي

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - حملت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، الهيئات الإنسانية الدولية، المسؤولية أمام الإبادة التي يقترفها الإحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي، مطالبة الدولة الإسبانية بتحمل كامل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه مستعمرتها السابقة.

و أكد عبد السلام عمار, رئيس الجمعية, في مداخلة له خلال أشغال اليوم المفتوح الذي نظمه المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام أمس الأحد, أن "ما يقع من قصف للمدنيين الصحراويين بالطائرات المسيرة, استمرار لجرائم الإبادة التي ظل الاحتلال المغربي يقترفها منذ بداية اجتياحه للصحراء الغربية في 31 اكتوبر 1975 الى غاية اليوم".

و قال المتحدث, وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء الصحراوية (وأص), أن "المسألة ليست مجرد اتهام بل إن المحكمة الوطنية الاسبانية المتخصصة في القضايا المعقدة, كانت قد توقفت عند مجموعة أدلة تتيح محاكمة مسؤولين مدنيين وعسكريين مغاربة أمام القضاء الاسباني بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في الصحراء الغربية عبر هجمات ممنهجة استهدفت المدنيين ما بين 1975 و1991".

و حمل ذات المسؤول, الهيئات الإنسانية الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر, المسؤولية تجاه عملية الإبادة التي تمارسها المملكة المغربية ضد الشعب الصحراوي, وبخاصة ضد الأسرى السياسيين الصحراويين, الذين لم تفلح الهيئة في زيارتهم منذ 1996 بسبب العراقيل المغربية.

كما حمل رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين, الدولة الاسبانية كامل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه مستعمرتها السابقة.

و في تدخله خلال اليوم المفتوح, شدد مدير المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام, الطالب حيدار, على أهمية تتبع ورصد هذه الهجمات والتنديد بها وطرحها أمام المنظمات الدولية و ابراز حجم الجرائم التي يقوم بها المغرب من قتل للمدنيين باستهدافهم بطريقة انتقائية بشعة.

آخر تعديل على الإثنين, 08 جانفي 2024 12:09
كلـمات مفتـاحيــة :
جمعية صحراوية تحمل الهيئات الإنسانية الدولية المسؤولية أمام الإبادة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 10:51     الفئـة : دولــي   شارك

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