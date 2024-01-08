قوات الإحتلال الصهيوني تعتقل 27 فلسطينيا بمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة

رام الله (فلسطين المحتلة)- إعتقلت قوات الإحتلال الصهيوني، يوم الإثنين، 27 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و أفادت الوكالة, بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا من بيت لحم و 12 آخرين من مدينة نابلس, فيما اعتقلت 4 فلسطينيين من قلقيلية.

و تشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

و زادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.