Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قوات الإحتلال الصهيوني تعتقل 27 فلسطينيا بمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 10:26     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة)- إعتقلت قوات الإحتلال الصهيوني، يوم الإثنين، 27 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و أفادت الوكالة, بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا من بيت لحم و 12 آخرين من مدينة نابلس, فيما اعتقلت 4 فلسطينيين من قلقيلية.

و تشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

و زادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.

آخر تعديل على الإثنين, 08 جانفي 2024 10:43
كلـمات مفتـاحيــة :
قوات الإحتلال الصهيوني تعتقل 27 فلسطينيا بمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 10:26     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.08

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى سانت كيتس ونيفيس

24.01.08

الموافقة على إعتماد سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية إيسلندا

24.01.08

منظمة الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع الطبية بمستشفى "الأقصى" في غزة

24.01.08

مجلس التعاون الخليجي يشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف العدوان الصهيوني على غزة

24.01.08

وزير الداخلية يشرف على تنصيب السيد علي بداوي مديرا عاما جديدا للأمن الوطني

24.01.08

فتح التسجيلات للحصول على بطاقة المقاول الذاتي إبتداء من 20 يناير

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.04

الجزائر/سيراليون: رئيسا البلدين يلتزمان بتعزيز العلاقات الثنائية و يؤكدان على حق الشعب…

24.01.04

الجزائر تعرب عن ادانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الارهابي المزدوج بجنوب ايران

24.01.04

زيارة رئيس جمهورية سيراليون إلى الجزائر: النص الكامل للبيان المشترك

24.01.04

جبهة المستقبل: بلعيد يعلن عن عدم ترشحه لعهدة جديدة على رأس الحزب

24.01.04

تسلل شاب إلى طائرة للخطوط الجوية الجزائرية متجهة من وهران الى مطار أورلي بفرنسا: فتح…

24.01.04

رئيس جمهورية سيراليون ينهي زيارته الرسمية التي دامت ثلاثة أيام إلى الجزائر