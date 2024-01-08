المرصد العربي لحقوق الإنسان يدين البيان الأمريكي بشأن وضع الحرية الدينية في الجزائر

و اعتبر المرصد في بيان له أن "التدخل الأمريكي في القضايا المتعلقة بالحريات الدينية غير مقبول جملة وتفصيلا ولا يجوز المساس بها، كونها شأن داخلي يتعلق بالخصوصية المجتمعية والثقافية".

و أشار نفس المصدر إلى أن الجزائر "تقدم نموذجا يحتذى به في تعزيز الحريات الدينية ليس فقط لأنها تمتلك منظومة من القوانين تحمي المعتقدات وإنما لأنها تشارك بفاعلية في مختلف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز المشتركات بين الأديان والحضارات المختلفة".