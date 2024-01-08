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فلسطين: 8 شهداء وعشرات الإصابات بينهم أطفال ونساء إثر قصف الإحتلال لمنزل وسط قطاع غزة

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 10:04     الفئـة : دولــي

غزة - إستشهد 8 فلسطينيين وأصيب العشرات، فجر يوم الإثنين، بعد قصف طائرات الإحتلال الصهيوني لمنزل غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

و أفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بوصول 8 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة لعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء، بعد استهداف طيران الاحتلال لمنزل غرب دير البلح.

كما أطلقت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال النار تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس، كما قصفت طائرات الاحتلال مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

و شن الطيران الحربي الصهيوني سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

و في حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70 بالمائة منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

آخر تعديل على الإثنين, 08 جانفي 2024 10:25
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فلسطين: 8 شهداء وعشرات الإصابات بينهم أطفال ونساء إثر قصف الإحتلال لمنزل وسط قطاع غزة
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 10:04     الفئـة : دولــي   شارك

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