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الأردن تؤيد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة إرتكاب جرائم إبادة جماعية

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 09:48     الفئـة : دولــي

 

عمان - أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأحد تأييد بلاده للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

و قال الصفدي في تصريحات له، إن الكيان الصهيوني يدفع المنطقة كلها نحو تصعيد إقليمي خطير باستمراره في عدوانه الهمجي على غزة، الذي يقتل الأبرياء ويحرم مليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني من حقهم في الحياة والماء والغذاء والدواء، ويستهدف تهجيرهم من وطنهم.

و حذر من أن أي مقاربة مستقبلية أمنية لغزة لن تسهم إلا في تكريس حال القهر واليأس والبؤس التي أوجدها الكيان المحتل عبر سياسته الاستعمارية قبل الحرب على غزة وخلالها، ما سيبقي الصراع مصيراً للمنطقة.

و أضاف في تصريحاته "إن الطرح الأردني هو أنه بعد وقف العدوان، يجب أن يكون التعامل مع الأوضاع في غزة في سياق خطة متكاملة، قائمة على ثبات وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتبدأ من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس، وفق حل الدولتين، وتطلق خطوات عملية لتجسيدها وفق تواقيت زمنية محددة وبضمانات حقيقية".

و أكد أن الاحتلال هو أساس الشر كله، وأن أي مقاربة لا تستهدف إنهاء الاحتلال وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني لن تحقق الأمن والسلام العادل، وستفجر المزيد من الصراعات والحروب.

و طالب وزير الخارجية الأردني في تصريحاته بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف واضحة ومباشرة في إدانة هذا التطرف ومواجهة الإرهاب الاستيطاني الذي ينتج، مشدداً على أن الأردن سيحمي مصالحه ومواقفه وثوابته لنصرة القضية الفلسطينية.

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الأردن تؤيد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة إرتكاب جرائم إبادة جماعية
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 09:48     الفئـة : دولــي   شارك

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