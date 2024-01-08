البرلمان العربي يدين البيان الأمريكي بشأن وضع الحرية الدينية في الجزائر

و شدد البرلمان العربي في بيان له على أن "القضايا المتعلقة بالحريات الدينية ترتبط بالخصوصية المجتمعية والثقافية لكل مجتمع ولا يجوز التدخل فيها خارجيا تحت أي مبرر من المبررات".

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كما أكد على أن الجزائر من "الدول المشهود لها بالوسطية والاعتدال"، فضلا عن أن "الدستور والقوانين الجزائرية تقر بالحريات الدينية وتضمن حرية المعتقد بشكل واضح لا لبس فيه".