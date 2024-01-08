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البرلمان العربي يدين البيان الأمريكي بشأن وضع الحرية الدينية في الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 08:13     الفئـة : دولــي
البرلمان العربي يدين البيان الأمريكي بشأن وضع الحرية الدينية في الجزائر

الجزائر- أدان البرلمان العربي، يوم الأحد، ما ورد في البيان الأخير لكتابة الدولة الأمريكية والمتعلق بوضع الحرية الدينية في الجزائر، مشيرا إلى أنه تضمن "معلومات غير صحيحة ومغلوطة لا تمت للواقع بصلة".

و شدد البرلمان العربي في بيان له على أن "القضايا المتعلقة بالحريات الدينية ترتبط بالخصوصية المجتمعية والثقافية لكل مجتمع ولا يجوز التدخل فيها خارجيا تحت أي مبرر من المبررات".

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كما أكد على أن الجزائر من "الدول المشهود لها بالوسطية والاعتدال"، فضلا عن أن "الدستور والقوانين الجزائرية تقر بالحريات الدينية وتضمن حرية المعتقد بشكل واضح لا لبس فيه".

و أشاد, في سياق ذي صلة, ب "الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في هذا المجال، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".

آخر تعديل على الإثنين, 08 جانفي 2024 10:10
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البرلمان العربي يدين البيان الأمريكي بشأن وضع الحرية الدينية في الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 08:13     الفئـة : دولــي   شارك

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