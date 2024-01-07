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العاهل الأردني يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الصهيوني على غزة

  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 13:51     الفئـة : دولــي

عمان - حذر العاهل الأردني, الملك عبدالله الثاني, اليوم الاحد بالعاصمة عمان من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة, مشددا على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع.

وجدد العاهل الأردني, خلال اجتماعه مع أنتوني بلينكن, وزير الخارجية الأمريكي, التأكيد على دور الولايات المتحدة بالضغط نحو وقف فوري لإطلاق النار في غزة, وحماية المدنيين, وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام.

و أكد على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وشدد على رفض الأردن الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة, والذي يشكل "خرقا واضحا للقانون الدولي", لافتا إلى ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.

آخر تعديل على الأحد, 07 جانفي 2024 14:10
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العاهل الأردني يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الصهيوني على غزة
  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 13:51     الفئـة : دولــي   شارك

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