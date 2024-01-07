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الدفاع المدني بغزة: أكثر من 8 آلاف مفقود في القطاع و نزوح عشرات الآلاف من منازلهم

  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 13:14     الفئـة : دولــي

غزة - قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل, اليوم الأحد, أن هناك أكثر من 8 آلاف مفقود في قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع في 7 أكتوبر الماضي, مشيرا إلى نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم.

وأوضح الرائد محمود بصل في تصريح صحفي, أن الدفاع المدني لم تصله أي كميات من الوقود و أن القصف الصهيوني استهدف أكثر من 70% من مقدراتهم, كما تعرضت الطواقم لعدة استهدافات مباشرة وغير مباشرة, ناهيك عن تعرض مراكز الدفاع المدني للقصف عدة مرات.

كما لفت إلى أن الاحتلال الصهيوني, اعتقل 5 من طواقم الدفاع المدني, منبها إلى صعوبة انتشال جثث الشهداء و الجرحى بسبب قلة الامكانيات, قائلا: "نحتاج إلى 18 سيارة إطفاء و18 سيارة إنقاذ وإسعاف و5 حفارات و10 صهاريج مياه" مضيفا: "نحتاج إلى أجهزة للكشف عن الأحياء تحت الأنقاض".

كما أشار ذات المتحدث, إلى أن معظم الجرحى بحاجة إلى العلاج خارج القطاع وأن قوات الاحتلال تعمدت تدمير البنى التحتية في القطاع, داعيا المؤسسات الدولية و خاصة العربية منها لمساعدتهم بالإمكانيات الضرورية, كما وطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف هذه "الحرب الدموية المجنونة".

آخر تعديل على الأحد, 07 جانفي 2024 13:33
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الدفاع المدني بغزة: أكثر من 8 آلاف مفقود في القطاع و نزوح عشرات الآلاف من منازلهم
  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 13:14     الفئـة : دولــي   شارك

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