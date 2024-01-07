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إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال رام الله بالضفة الغربية

  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 12:46     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة) - أصيب فلسطينيان اثنان, اليوم الأحد, بالرصاص الحي, خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة عبوين شمال رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها, أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عبوين من مدخليها الرئيسيين باتجاه بلدتي "سنجل" و"عارورة" شمال رام الله وداهمت عدة أحياء فيها واندلعت مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الغاز السام والرصاص الحي على المواطنين.

وذكرت مصادر أمنية أن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي في البطن والقدم فيما لم تتوفر معلومات عن الحالة الصحية لهما.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين, بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.

آخر تعديل على الأحد, 07 جانفي 2024 13:50
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إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال رام الله بالضفة الغربية
  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 12:46     الفئـة : دولــي   شارك

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