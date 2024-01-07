Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة عبوين شمال رام الله

  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 11:29     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة) - اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني, اليوم الأحد, عقب اقتحام الأخيرة بلدة عبوين شمال رام الله, بالضفة الغربية المحتلة, حسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عبوين من مدخليها الرئيسيين باتجاه بلدتي "سنجل" و"عارورة" شمال رام الله, وداهمت عدة أحياء فيها, ما أدى لاندلاع مواجهات, أطلقت خلالها قوات الاحتلال الغاز السام والرصاص الحي على المواطنين ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة و اقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات و اعتقالات و إطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الفلسطينيين.

وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.

كلـمات مفتـاحيــة :
اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة عبوين شمال رام الله
  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 11:29     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.07

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال رام الله بالضفة الغربية

24.01.07

العدوان الصهيوني على غزة: إستشهاد صحفيين فلسطينيين وإصابة ثالث في قصف لطائرات الإحتلال…

24.01.07

جيدو/البطولة الوطنية حسب الفرق (أكابر): نادي أولاد الباهية يؤكد سيطرته والطاقم الفني يرفع…

24.01.07

بوغالي يدين بشدة الإعتداء الإرهابي في جنوب إيران

24.01.07

الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على القرى والبلدات الجنوبية من لبنان

24.01.07

كأس إفريقيا لكرة القدم: مخطط خاص لضمان سلامة مناصري المنتخب الوطني الراغبين في التنقل إلى…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.04

زيارة رئيس جمهورية سيراليون إلى الجزائر: النص الكامل للبيان المشترك

24.01.04

الجزائر/سيراليون: رئيسا البلدين يلتزمان بتعزيز العلاقات الثنائية و يؤكدان على حق الشعب…

24.01.04

جبهة المستقبل: بلعيد يعلن عن عدم ترشحه لعهدة جديدة على رأس الحزب

24.01.04

الجزائر تعرب عن ادانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الارهابي المزدوج بجنوب ايران

24.01.04

تسلل شاب إلى طائرة للخطوط الجوية الجزائرية متجهة من وهران الى مطار أورلي بفرنسا: فتح…

24.01.04

رئيس جمهورية سيراليون ينهي زيارته الرسمية التي دامت ثلاثة أيام إلى الجزائر