اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة عبوين شمال رام الله

رام الله (فلسطين المحتلة) - اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني, اليوم الأحد, عقب اقتحام الأخيرة بلدة عبوين شمال رام الله, بالضفة الغربية المحتلة, حسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عبوين من مدخليها الرئيسيين باتجاه بلدتي "سنجل" و"عارورة" شمال رام الله, وداهمت عدة أحياء فيها, ما أدى لاندلاع مواجهات, أطلقت خلالها قوات الاحتلال الغاز السام والرصاص الحي على المواطنين ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة و اقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات و اعتقالات و إطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الفلسطينيين.

وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.