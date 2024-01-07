الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على القرى والبلدات الجنوبية من لبنان

بيروت - واصل الكيان الصهيوني يوم الأحد، عدوانه على قرى وبلدات جنوبي لبنان، حيث تعرضت مناطق أطراف بلدتي "عيترون" و"يارون"، لقصف مدفعي متقطع.

و ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام, أن أطراف بلدتي "عيترون" و"يارون" تعرضت صباح اليوم, لقصف مدفعي متقطع, مصدره مرابض الكيان الصهيوني داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة. و أشارت الوكالة إلى أن قوات الكيان الصهيوني, صعدت ليلة السبت إلى الأحد من عدوانها على القرى الجنوبية في القطاعين الغربي والأوسط, حيث أغار الطيران الحربي على أطراف بلدتي "المعلية" و"القليلة", وقصفت مدفعيته الثقيلة أطراف عدد من البلدات في القطاع الغربي وجبل "اللبونة" وجبل "العلام".

و حلق طيران الاحتلال الصهيوني طيلة الليل وحتى صباح اليوم, فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة "صور", كما استمرت القوات الصهيونية في إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق.

جدير بالذكر أنه منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي, تتعرض مناطق في جنوب لبنان لقصف مستمر من قوات الاحتلال, ما أجبر آلاف السكان على النزوح, ومغادرة أراضيهم.