Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إرتفاع حصيلة الإعتقالات بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 5680 فلسطيني

  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 11:57     الفئـة : دولــي

 

رام الله (فلسطين المحتلة) - إعتقلت قوات الإحتلال الصهيوني منذ مساء السبت وحتى صباح يوم الأحد، 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم زوجة أسير وأربعة مواطنين من عمال غزة من بلدة الشيوخ بالخليل، لترتفع حصيلة الإعتقالات إلى أكثر من 5680 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي.

و أوضح بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني, أن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة قطنة/القدس والتي شهدت عملية اقتحام واسعة لساعات وعمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين, أفرج عن مجموعة منهم لاحقا, وأبقى الاحتلال على اعتقال 9 منهم حتى الآن, فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل, بيت لحم, جنين ورام الله وطولكرم.

و تواصل قوات الاحتلال - يضيف البيان - "تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم, إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

و أشار البيان إلى أن "قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير محمد أبو ربيعة من طولكرم, وهو معتقل منذ عام 2002, ومحكوم بالسجن المؤبد 14 مرة وفتشته, بالإضافة لتخريب محتوياته, فيما اعتقلت زوجته واحتجزت زوجة ابنه لساعات".

و تشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

و زادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي, والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.

كلـمات مفتـاحيــة :
إرتفاع حصيلة الإعتقالات بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 5680 فلسطيني
  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 11:57     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.07

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال رام الله بالضفة الغربية

24.01.07

العدوان الصهيوني على غزة: إستشهاد صحفيين فلسطينيين وإصابة ثالث في قصف لطائرات الإحتلال…

24.01.07

جيدو/البطولة الوطنية حسب الفرق (أكابر): نادي أولاد الباهية يؤكد سيطرته والطاقم الفني يرفع…

24.01.07

بوغالي يدين بشدة الإعتداء الإرهابي في جنوب إيران

24.01.07

الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على القرى والبلدات الجنوبية من لبنان

24.01.07

كأس إفريقيا لكرة القدم: مخطط خاص لضمان سلامة مناصري المنتخب الوطني الراغبين في التنقل إلى…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.04

زيارة رئيس جمهورية سيراليون إلى الجزائر: النص الكامل للبيان المشترك

24.01.04

الجزائر/سيراليون: رئيسا البلدين يلتزمان بتعزيز العلاقات الثنائية و يؤكدان على حق الشعب…

24.01.04

جبهة المستقبل: بلعيد يعلن عن عدم ترشحه لعهدة جديدة على رأس الحزب

24.01.04

الجزائر تعرب عن ادانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الارهابي المزدوج بجنوب ايران

24.01.04

تسلل شاب إلى طائرة للخطوط الجوية الجزائرية متجهة من وهران الى مطار أورلي بفرنسا: فتح…

24.01.04

رئيس جمهورية سيراليون ينهي زيارته الرسمية التي دامت ثلاثة أيام إلى الجزائر