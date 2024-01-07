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16 شهيدا فلسطيني في قصف صهيوني على قطاع غزة

  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 10:04     الفئـة : دولــي

غزة - إستشهد 16 فلسطينيا، مساء السبت جراء قصف صهيوني إستهدف منزلا في مدينة خان يونس، ومدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/الأونروا/ في مخيم المغازي وسط القطاع.

و أفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مدينة خان يونس يضم عددا كبيرا من النازحين، ما أدى لاستشهاد 12 مواطنا على الأقل، وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، مدرسة تابعة لـ/الأونروا/ تؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص على الأقل بينهم سيدة.

و أطلقت الطائرة المسيرة النار بكثافة على منازل المواطنين والشوارع في مخيم المغازي، تزامنا مع تنفيذ الطائرات الحربية حزاما ناريا قرب شارع السكة غرب المخيم، وإطلاق نار مكثف من مدفعية الاحتلال المتمركزة قرب مدخل المخيم على شارع صلاح الدين.

و أفاد شهود عيان، باندلاع حريق شرق مخيم النصيرات جراء تواصل القصف الصهيوني.

و أشارت مصادر محلية، إلى أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات عنيفة على منطقة /تل الزعتر/ ومدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، تزامنا مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار بشكل مكثف غرب دير البلح.

و يواصل الاحتلال عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الثاني والتسعين على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 جريحا وفقا لآخر الإحصائيات، أكثر من 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات لم يتم انتشالهم بسبب القصف المتواصل، ومنع الاحتلال لطواقم الإسعاف من انتشالهم.

آخر تعديل على الأحد, 07 جانفي 2024 10:11
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16 شهيدا فلسطيني في قصف صهيوني على قطاع غزة
  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 10:04     الفئـة : دولــي   شارك

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