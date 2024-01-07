عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة

غزة - إستشهد عشرات الفلسطينيين، أمس السبت وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات ومدفعية الإحتلال المتواصل لمنازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، من بينها مدينة غزة ومخيمات المحافظة الوسطى، ومدينة خان يونس.

و أفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت تجمعا للمواطنين الفلسطينيين قرب مفترق السرايا بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 10 منهم، وإصابة العشرات بجروح.

و أضافت أنه تم نقل ثلاثة شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة خطاب غربي مخيم النصيرات.. فيما ذكرت مصادر طبية أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة /الزوايدة/، حيث استشهد طفل، وأصيب آخرون.

و قصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل وسط خان يونس، تزامنا مع قصف مدفعي كثيف على المنطقة الشرقية للمدينة، ولفتت مصادر طبية إلى وصول شهيد لمستشفى الأوروبي إثر قصف في منطقة الفخاري شرق خان يونس.

و استشهد فلسطيني إثر قصف الاحتلال، حي النصر شمال شرقي رفح.

و يواصل الاحتلال عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الثاني والتسعين على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 جريحا وفقا لآخر الإحصائيات، أكثر من 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات لم يتم انتشالهم بسبب القصف المتواصل، ومنع الاحتلال لطواقم الإسعاف من انتشالهم.