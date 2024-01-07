وزير الخارجية التركي يؤكد لنظيره الأمريكي ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة

عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة -

سيدي بلعباس: عرض مسرحية ثورة للمخرج عبد الله مربو وسط حضور جماهيري كبير -

إطلاق المرحلة الثانية لإحصاء المؤسسات الإنتاجية يوم 14 يناير -

الرابطة الأولى-موبيليس: مولودية الجزائر تسقط في كمين شبيبة القبائل وإتحاد خنشلة يعود بالفوز من بشار -

السلام في مالي : مجلس الأمن الدولي يؤكد الطابع المحوري لاتفاق الجزائر -

كأس افريقيا 2023 : الكشف عن قائمة لاعبي المنتخب الجزائري بالأرقام -

افتتاح معرض فني تضامني غزة, روح الروح للرسام باقي بوخالفة بالجزائر العاصمة -

سياحة صحراوية: الخط الجوي باريس/جانت ... خطوة لترقية السياحة الصحراوية بالجنوب الكبير -

تمويل اقتناء السيارات: البنوك تعرض قروضا إسلامية تصل إلى 90 بالمائة من قيمة السيارة -

كأس افريقيا للأمم 2023 : عمورة ضمن قائمة 10 لاعبين يجب متابعتهم بكوت ديفوار -

عطاف يعرب عن عميق أسفه حول ما ورد في البيان الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول الحرية الدينية بالجزائر -

عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي -

وزارة الصحة تفند تصريحات ومعلومات مغلوطة تتعلق بحالات كوفيد-19 -

لقاء تقييمي وطني لإطارات قطاع التجارة وترقية الصادرات -

تسجيل تطور ملحوظ في هياكل وخدمات البريد خلال الأربع سنوات الأخيرة -

البطولة الوطنية للقسم الأول للشطرنج : تتويج جمعية الأمن الوطني باللقب -

الصالون الوطني لمشتقات النخيل والهدايا التذكارية ببسكرة: أكثر من 20 ألف زائر لأجنحة العرض -

الدعوة الى إدراج أدوية مبتكرة لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي -

وفاة المجاهدة شعبان فاطمة عن عمر ناهز ال83 سنة -