كما شدد فيدان خلال اللقاء على ضرورة ايصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون انقطاع, مشيرا إلى أن العدوان الصهيوني المتزايد يشكل تهديدا للمنطقة بأكملها, كما دعا إلى بدء المفاوضات من أجل حل الدولتين في أقرب وقت ممكن.
وزير الخارجية التركي يؤكد لنظيره الأمريكي ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة
أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 09:50 الفئـة : دولــي
أنقرة - بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم السبت، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور تركيا حاليا، المأساة الإنسانية المتواصلة في غزة، مؤكدا له ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
كلـمات مفتـاحيــة :