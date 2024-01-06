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فرنسا: مسيرات في عدة مدن للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة

  أدرج يـوم : السبت, 06 جانفي 2024 19:54     الفئـة : دولــي

باريس - نظمت, اليوم السبت, عدة مسيرات في العاصمة الفرنسية باريس وفي مدن أخرى, دعما ومساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار, في ظل استمرار القصف الصهيوني على القطاع منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

و حسب ما ذكرته تقارير اعلامية, تظاهر المئات في العاصمة الفرنسية, باريس, و انطلقت المسيرة التي ضمت أكثر 500 متظاهر من ساحة "الباستيل", بدعوة من منظمات وجمعيات متضامنة مع فلسطين, ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية, وشعارات تطالب بوضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها السكان وخاصة في غزة.

كما ردد المتظاهرون هتافات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار أثناء سيرهم نحو ساحة "الأمة" في الدائرة الحادية عشر بباريس, و رفعوا لافتات كتب عليها "من باريس إلى غزة .. نحن معكم", و"تحيا المقاومة", و"فلسطين حرة", و"أوقفوا الإبادة الجماعية".

كما نظمت مظاهرات في عدة مدن فرنسية, كمدينة ليل (شمال فرنسا), ومدينة رين (شمال غرب), و في ستراسبورج (شرق البلاد), طالبوا خلالها بضرورة الوقف الفوري للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر الماضي, ما خلف الالاف من الشهداء و الجرحى و المفقودين.

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فرنسا: مسيرات في عدة مدن للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة
  أدرج يـوم : السبت, 06 جانفي 2024 19:54     الفئـة : دولــي   شارك

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