الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الملاحقة القانونية للاحتلال مسار على كل الدول العربية الإسهام فيه

رام الله (فلسطين المحتلة) - شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أهمية الجهود المبذولة لملاحقة الكيان الصهيوني ومجرمي الحرب من قادته أمام المحاكم الدولية حسب اختصاصاتها, داعية كل الدول العربية للقيام بدورها وواجباتها فيما يتعلق بمحاكمة الكيان وقادته, وعزله دوليا وفرض المقاطعة والعقوبات عليه.

وأكدت الجبهة الشعبية, في بيان لها, أن "الجهود القانونية ركن مهم في المعركة مع الاحتلال, بجانب كل أشكال المقاومة الأخرى", داعية في الوقت ذاته الى تصعيد النضال الشعبي بكل أشكاله ضد الاحتلال وداعميه, وكذلك لارتقاء الموقف العربي الرسمي والشعبي لمستوى التحدي المصيري الذي يواجه الشعب الفلسطيني.

و في السياق, اشادت بالشكوى التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا والدول الشريكة والداعمة أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني وحرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة, داعية جميع الدول العربية للقيام بدورها فيما يتعلق بمحاكمة الكيان وقادته, وعزله دوليا وفرض المقاطعة والعقوبات عليه, خصوصا تلك الدول التي يستهدفها المحتل بمخططات العدوان، و بمشاريع تهجير الفلسطينيين إليها.

وأشارت الجبهة الى أن المجتمع الدولي والنظام العالمي بمؤسساته المختلفة قد أثبت سقوطه الأخلاقي في تعامله مع حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني, وأن الكيان الصهيوني حظي بغطاء ودعم كامل لمواصلة ارتكاب المذابح بحق سكان قطاع غزة.