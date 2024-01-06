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فلسطين: الاحتلال يقتحم بلدة شمال طولكرم

  أدرج يـوم : السبت, 06 جانفي 2024 16:55     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين) - اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني, اليوم السبت, بلدة "زيتا", شمال طولكرم, بالضفة الغربية, حسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت دورياتها الراجلة في أحيائها وشوارعها وتحديدا في شارع مدارس الاناث, وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها واخضعت اصحابها للاستجواب.

ودارت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال, الذين اطلقوا الاعيرة النارية باتجاههم, دون أن يبلغ عن اصابات.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين, بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.

آخر تعديل على السبت, 06 جانفي 2024 17:02
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فلسطين: الاحتلال يقتحم بلدة شمال طولكرم
  أدرج يـوم : السبت, 06 جانفي 2024 16:55     الفئـة : دولــي   شارك

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