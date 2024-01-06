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الجيش الصهيوني يكثف اعتداءاته على جنوب لبنان

  أدرج يـوم : السبت, 06 جانفي 2024 15:28     الفئـة : دولــي

بيروت - كثف الجيش الصهيوني, اليوم السبت, اعتداءاته على قرى وبلدات جنوب لبنان, وفق ما أفادت به تقارير اعلامية.

وذكرت المصادر ذاتها, أن طيران الجيش الصهيوني شن غارة جوية مستهدفا أطراف بلدة "برج الملوك" قرب "سهل مرجعيون", كما استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة "برج الملوك" قرب مدخل مدينة "الخيام"وأطراف بلدات: "حانين, ورميش, ويارون, وعيترون, ومحيبيب, وحولا".

كما شن طيران الاحتلال الصهيوني, غارات جوية استهدفت بلدات: "عيتا الشعب, وأطراف بيت ليف", كما استهدف القصف الفوسفوري الثقيل  بلدة "الخيام".

جدير بالذكر, أنه منذ اندلاع العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7 من أكتوبر الماضي تتعرض المناطق الحدودية في جنوب لبنان لقصف مستمر من قوات الاحتلال, ما أجبر آلاف السكان على النزوح, ومغادرة أراضيهم.

آخر تعديل على السبت, 06 جانفي 2024 16:25
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الجيش الصهيوني يكثف اعتداءاته على جنوب لبنان
  أدرج يـوم : السبت, 06 جانفي 2024 15:28     الفئـة : دولــي   شارك

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