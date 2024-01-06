فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في قصف صهيوني على خان يونس وبيت لاهيا

غزة- استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين, اليوم السبت, في قصف صهيوني استهدف منازل ومناطق في خان يونس وبيت لاهيا بقطاع غزة, حسب ما اوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وبحسب الوكالة شن الطيران الحربي الصهيوني غارات على منطقة "معن" بخان يونس, ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين, فيما استهدف القصف منزلا في بيت لاهيا وأدى إلى استشهاد طفلة وجرح آخرين.

وفي السياق, قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني, أن محيط مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس يتعرض لقصف مدفعي عنيف, وشظايا القصف تتطاير على المبنى وسط إطلاق نار كثيف من الطائرات المسيرة والقناصة, ما أدى لإصابة أحد النازحين في الصدر برصاص قناص أثناء تواجده على باب المستشفى.

وأكدت الجمعية, في بيان, أن طواقمها أجلت بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر 11 جريحا ومرافقا, من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة, حيث غادرت مركبات الإسعاف لنقلهم الى مستشفيات جنوب القطاع.

وأوضحت أن عملية التنسيق استغرقت 4 أيام متتالية بسبب مماطلة الاحتلال الصهيوني, ما أدى الى استشهاد أحد المصابين أمس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي, إلى 22.600 شهيد, اكثر من 75بالمائة منهم نساء وأطفال.