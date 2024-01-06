المرصد الأورومتوسطي: توثيق شهادات تعذيب ومعاملة قاسية لمعتقلين من قطاع غزة على يد الاحتلال الصهيوني

وقال المرصد في بيان له اليوم السبت, أنه وثق شهادات تفيد بعمليات تعذيب ممنهجة ومعاملة قاسية وغير إنسانية يتعرض لها معتقلون بعضهم تعرضوا للإخفاء قسريًا داخل معسكرات للجيش, مبرزا ان المعتقلين الذين أفرج عنهم أفادوا بأن الجيش ومحققي الشاباك تعاملوا معهم كـ"حيوانات" خلال التحقيق معهم وتعذيبهم.
وافاد المرصد الحقوقي أن عمليات التعذيب القاسية تضمنت التجريد الكامل من الملابس والإجبار على الجلوس في العراء على ركبهم لساعات وسط شتائم وإهانات حاطة بالكرامة.
واضاف المرصد, أن جيش الاحتلال أجبر معتقلين من غزة على البقاء داخل أقفاص حديدية وسط أجواء باردة فيما تعرض آخرون لعمليات "الشبح" أو التعليق من الأيدي والأرجل.
للاشارة كان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان, قد قدر من قبل أن نحو 4 بالمئة من إجمالي سكان غزة بواقع أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى بمن في ذلك المصابون بإعاقات طويلة الأمد جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع.