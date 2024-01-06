فلسطين: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة إلى 22600 شهيدا ونحو 58 ألف مصاب

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي, حول تطورات العدوان الصهيوني المتواصل منذ 92 يوما, أن من بين هؤلاء الشهداء 9 آلاف طفل و5.300 امرأة, فيما أصيب 57.910 فلسطينيا, غالبيتهم من الأطفال.
وأشارت إلى أن 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض وهناك صعوبة في الحصول على أرقام دقيقة عنهم, بسبب الهجمات المستمرة وعدم كفاية مهمات الإنقاذ.
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ونوهت إلى أن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني يواجهون تحديات في تقديم المساعدات الحيوية شمال وادي غزة, لليوم الثالث, بسبب التأخير في الوصول والرفض والقصف الصهيوني العدواني في المنطقة.
وقالت "لا تزال كمية المساعدات التي تصل إلى غزة غير كافية إلى حد كبير, مع تضرر الطرق وإطلاق النار على القوافل وتعرض المرافق الطبية لهجمات لا هوادة فيها, إذ تعاني من نقص حاد في جميع الإمدادات".
وأوضحت أن قطاع غزة يعاني من انقطاع التيار الكهربائي, بعد أن قام الاحتلال الصهيوني بقطع إمدادات الكهرباء واستنفاد احتياطي الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة ولا يزال قطع الاتصالات والوقود يعيق بشكل كبير جهود مجتمع المساعدات, لتقييم النطاق الكامل للاحتياجات في غزة والاستجابة بشكل مناسب للأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 22.438 فلسطينيا وإصابة 57614 آخرين جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وتضرر شبه كلي للبنى التحتية, نتيجة القصف المتواصل للمساكن والمدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء.