فلسطين: استمرار العدوان وزيادة المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية لن يحقق الأمن والاستقرار لأحد

وحسب وكالة الانباء الفلسطينية (وفا), قال أبو ردينة, أنه في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال الصهيوني حربه الشاملة على الشعب الفلسطيني ويرتكب جرائم إبادة في قطاع غزة, فإنه يمارس ضما صامتا في الضفة الغربية, من خلال زيادة عدد المستوطنات العشوائية والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين, خاصة في مناطق الأغوار.
وأضاف, أن هذه السياسة التي يتبعها الكيان المحتل والتي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الأممي رقم 2334, لن تفرض أمرا واقعا على الشعب الفلسطيني, لأنه صاحب القرار وصانع المستقبل.
وأشار الناطق الرسمي, إلى أن مستقبل الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية, بما فيها القدس الشرقية, يقررها فقط الشعب الفلسطيني وليس الاحتلال وسياساته الاجرامية ولا أي جهة خارجية أخرى.
وأكد أن على الإدارة الأميركية التدخل الفوري وإلزام الاحتلال بوقف عدوانه فورا على الشعب الفلسطيني ووقف التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة, لأن استمراره يعني جر المنطقة إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه بأي شكل من الأشكال, كما أن استمرار هذه السياسة الصهيونية المدعومة من أميركا, لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد.