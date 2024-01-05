الجيش الصحراوي يستهدف تمركزات قوات الإحتلال المغربي في قطاع المحبس

و أوضح المصدر ذاته, أنه ,"في هذا الإطار نفذت وحدات من الجيش الصحراوي ظهر اليوم قصفا مركزا استهدف عدة نقاط وقواعد معادية, حيث تم قصف قاعدة قوات الاحتلال المغربي بمنطقة /لعكد/ بقطاع /المحبس/, و هو هدف معادي اخر بمنطقة /تنوشاد/ بنفس القطاع ,ما خلف خسائر فادحة في الأرواح و المعدات في صفوفها".

و يواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي تنفيذ عملياته العسكرية على طول الجدار الرملي /الذل و العار/ وفي مختلف القطاعات ,"مستهدفا تخندقات قوات جيش الاحتلال المغربي وقواعده, بالإضافة لمراكز إسناده و مقرات قيادته الخلفية", وفق ذات المصدر.