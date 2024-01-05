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الجيش الصحراوي يستهدف تمركزات قوات الإحتلال المغربي في قطاع المحبس

  أدرج يـوم : الجمعة, 05 جانفي 2024 19:29     الفئـة : دولــي

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - قامت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي بأقصاف مركزة إستهدفت تمركزات قوات الإحتلال المغربي المتخندقة بمنطقة (لعكد) بقطاع (المحبس)، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، يوم الجمعة.

و أوضح المصدر ذاته, أنه ,"في هذا الإطار نفذت وحدات من الجيش الصحراوي ظهر اليوم  قصفا مركزا استهدف عدة نقاط وقواعد معادية, حيث تم قصف قاعدة قوات الاحتلال المغربي بمنطقة /لعكد/ بقطاع /المحبس/, و هو هدف معادي اخر بمنطقة /تنوشاد/ بنفس القطاع ,ما خلف خسائر فادحة في الأرواح و المعدات في صفوفها".

و يواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي تنفيذ عملياته العسكرية على طول الجدار الرملي /الذل و العار/  وفي مختلف القطاعات ,"مستهدفا تخندقات قوات جيش الاحتلال المغربي وقواعده, بالإضافة لمراكز إسناده و مقرات قيادته الخلفية", وفق ذات المصدر.

آخر تعديل على الجمعة, 05 جانفي 2024 19:31
كلـمات مفتـاحيــة :
الجيش الصحراوي يستهدف تمركزات قوات الإحتلال المغربي في قطاع المحبس
  أدرج يـوم : الجمعة, 05 جانفي 2024 19:29     الفئـة : دولــي   شارك

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