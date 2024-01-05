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لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي على إثر عدوان الكيان الصهيوني على منطقة سكنية في بيروت

  أدرج يـوم : الجمعة, 05 جانفي 2024 15:06     الفئـة : دولــي

 

بيروت - أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، يوم الجمعة، أن مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة تقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي عقب عدوان الكيان الصهيوني على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

و تضمن نص الشكوى المرفوعة أن هذا الاعتداء يمثل الفصل الأكثر خطورة في مسلسل الاعتداءات, حيث شكل تصعيدا هو الأول من نوعه منذ العام 2006, كونه قد طال هذه المرة منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ في ضاحية العاصمة بيروت, وانتهاكا سافرا لسيادة لبنان, وسلامة أراضيه ومواطنيه, وحركة الطيران المدني, وهو أمر يدعو للقلق لأنه قد يؤدي إلى توسع رقعة الصراع وزعزعة الأمن والسلم الإقليميين.

و طلب لبنان مجلس الأمن الدولي بإدانة هذا الاعتداء والضغط على الكيان الصهيوني لوقف التصعيد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف عدوان الكيان الصهيوني على أراضيه وشعبه, وذلك للحيلولة دون تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمرة سيصعب احتواءها.

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لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي على إثر عدوان الكيان الصهيوني على منطقة سكنية في بيروت
  أدرج يـوم : الجمعة, 05 جانفي 2024 15:06     الفئـة : دولــي   شارك

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