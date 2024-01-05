الرئاسة الفلسطينية: الأولوية لوقف العدوان ودون أفق سياسي أية خطط مرفوضة

ثلوج مرتقبة على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر إبتداء من اليوم -

فلسطين: إرتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 22 ألفا و600 -

كريكو تؤكد من إليزي على ضرورة دعم إنخراط المرأة الريفية في الإقتصاد الوطني -

أمطار رعدية مرتقبة على وسط وشرق البلاد إبتداء من مساء اليوم -

كأس إفريقيا 2023/ الجزائر- تحضيرات: المدرب الوطني يطلب تغيير توقيت مباراة الجزائر-بوروندي الودية -

الجزائر تعرب عن ادانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الارهابي المزدوج بجنوب ايران -

قانون المالية 2024: تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية -

تسلل شاب إلى طائرة للخطوط الجوية الجزائرية متجهة من وهران الى مطار أورلي بفرنسا: فتح تحقيق ابتدائي معمق -

أمطار و ثلوج مرتقبة عبر عدد من ولايات غرب البلاد ابتداء من ليلة الجمعة -

الطارف: المصادقة على تصنيف قصر لالة فاطمة موقعا أثريا وطنيا محميا -

جبهة المستقبل: بلعيد يعلن عن عدم ترشحه لعهدة جديدة على رأس الحزب -

شرفة يجتمع بمدراء المصالح الفلاحية ويسدي جملة من التعليمات تخص القطاع -

مستشفى الأطفال بوهران : إجراء أول عملية تنظير هضمي تدخلي لطفلة -

الجزائر/سيراليون: رئيسا البلدين يلتزمان بتعزيز العلاقات الثنائية و يؤكدان على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره -

إدانات دولية واسعة للتفجيرين الذين إستهدفا محافظة كرمان الإيرانية -

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: لجنة الإغاثة تجمع تبرعات لفائدة قطاع غزة -

قرارات صارمة إتخذت لضبط سوق السلع الإستهلاكية -

إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 22438 شهيد و 57614 مصاب -

زيارة رئيس جمهورية سيراليون إلى الجزائر: النص الكامل للبيان المشترك -