Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئاسة الفلسطينية: الأولوية لوقف العدوان ودون أفق سياسي أية خطط مرفوضة

  أدرج يـوم : الجمعة, 05 جانفي 2024 14:15     الفئـة : دولــي

 

رام الله (فلسطين المحتلة) - أكدت الرئاسة الفلسطينية على الموقف الفلسطيني "الواضح والثابت" أن "الأولوية" هي لوقف العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني لليوم ال 91 على التوالي.

و قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا), يوم الجمعة : "ردا على ما يتم تداوله في (الكيان الصهيوني) من خطط تتعلق بقطاع غزة فيما يسمى اليوم التالي للعدوان, فإن الرئاسة الفلسطينية تؤكد مرة أخرى على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت أن الأولوية هي لوقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس".

و أضافت أنه دون أفق سياسي قائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها كافة, فإن أية خطط تتجاوز ذلك هي "خطط مرفوضة جملة وتفصيلا".

كلـمات مفتـاحيــة :
الرئاسة الفلسطينية: الأولوية لوقف العدوان ودون أفق سياسي أية خطط مرفوضة
  أدرج يـوم : الجمعة, 05 جانفي 2024 14:15     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.05

ثلوج مرتقبة على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر إبتداء من اليوم

24.01.05

فلسطين: إرتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 22 ألفا و600

24.01.05

كريكو تؤكد من إليزي على ضرورة دعم إنخراط المرأة الريفية في الإقتصاد الوطني

24.01.05

لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي على إثر عدوان الكيان الصهيوني على منطقة سكنية في…

24.01.05

أمطار رعدية مرتقبة على وسط وشرق البلاد إبتداء من مساء اليوم

24.01.05

الرئاسة الفلسطينية: الأولوية لوقف العدوان ودون أفق سياسي أية خطط مرفوضة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.01

وزير المجاهدين يشيد بالمسيرة النضالية للمجاهد الرمز عبد الحفيظ بوصوف

24.01.01

المجلس الشعبي الوطني يثمن دعوة رئيس الجمهورية لمواصلة الرقي بالجزائر

24.01.03

بن قرينة يثمن من برج باجي مختار التغيرات الإيجابية التي تشهدها الجزائر

24.01.03

الجزائر/سيراليون: الإتفاق على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات

24.01.04

رئيس جمهورية سيراليون يزور جامع الجزائر

24.01.04

مجلس الأمن: الجزائر ترافع من أجل "تفادي تصعيد التوترات" في منطقة البحر الأحمر