و قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا), يوم الجمعة : "ردا على ما يتم تداوله في (الكيان الصهيوني) من خطط تتعلق بقطاع غزة فيما يسمى اليوم التالي للعدوان, فإن الرئاسة الفلسطينية تؤكد مرة أخرى على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت أن الأولوية هي لوقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس".
و أضافت أنه دون أفق سياسي قائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها كافة, فإن أية خطط تتجاوز ذلك هي "خطط مرفوضة جملة وتفصيلا".
الرئاسة الفلسطينية: الأولوية لوقف العدوان ودون أفق سياسي أية خطط مرفوضة
أدرج يـوم : الجمعة, 05 جانفي 2024 14:15 الفئـة : دولــي
رام الله (فلسطين المحتلة) - أكدت الرئاسة الفلسطينية على الموقف الفلسطيني "الواضح والثابت" أن "الأولوية" هي لوقف العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني لليوم ال 91 على التوالي.
كلـمات مفتـاحيــة :