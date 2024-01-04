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الكيان الصهيوني رفع شعار العمل على تهجير الشعب الفلسطيني منذ بداية عدوانه

  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 19:02     الفئـة : دولــي
الكيان الصهيوني رفع شعار العمل على تهجير الشعب الفلسطيني منذ بداية عدوانه

رام الله - أكد المتحدث باسم حركة التحرير الفلسطينية (فتح), حسين حمايل أن الكيان الصهيوني ومنذ بداية عدوانه على قطاع غزة "رفع شعار العمل على تهجير الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية ومن القطاع المحاصر, ولكن الموقف الفلسطيني والمصري والأردني كان واضحا في هذا الجانب".

و قال حمايل - في تصريح اعلامي - أن الكيان الصهيوني "يتعامل مع المواطنين في الضفة الغربية ونابلس وطولكرم وجنين , تعاملا همجيا وحشيا بالإضافة إلى استمرار الاعتقالات واقتحامات المسجد الأقصى التهديد بشكل يومي من قبل الجيش والمستوطنين وتدمير البنية التحتية وهذا يدل على أن هناك مشروعا صهيونيا كبيرا له علاقة بتهجير الشعب الفلسطيني".

وأضاف, "إذا اعتقد الكيان الصهيوني أنه, من خلال ممارساته القمعية في الضفة وغزة, سيرحل الشعب الفلسطيني فهو واهم , فنحن على هذه الأرض موجودين أحياء أم أموات" ,مشددا على أن "مصير الشعب الفلسطيني" يحدده هو بنفسه وليس الكيان الصهيوني".

و لليوم ال90 على التوالي, يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة, حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين, ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود, ما أدى لدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة, وارتقاء اكثر من 22 ألف شهيد, و تسجيل أكثر من 56 ألفا جريح  معظمهم أطفال ونساء.

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الكيان الصهيوني رفع شعار العمل على تهجير الشعب الفلسطيني منذ بداية عدوانه
  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 19:02     الفئـة : دولــي   شارك

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