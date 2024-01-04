الكيان الصهيوني رفع شعار العمل على تهجير الشعب الفلسطيني منذ بداية عدوانه

و قال حمايل - في تصريح اعلامي - أن الكيان الصهيوني "يتعامل مع المواطنين في الضفة الغربية ونابلس وطولكرم وجنين , تعاملا همجيا وحشيا بالإضافة إلى استمرار الاعتقالات واقتحامات المسجد الأقصى التهديد بشكل يومي من قبل الجيش والمستوطنين وتدمير البنية التحتية وهذا يدل على أن هناك مشروعا صهيونيا كبيرا له علاقة بتهجير الشعب الفلسطيني".
وأضاف, "إذا اعتقد الكيان الصهيوني أنه, من خلال ممارساته القمعية في الضفة وغزة, سيرحل الشعب الفلسطيني فهو واهم , فنحن على هذه الأرض موجودين أحياء أم أموات" ,مشددا على أن "مصير الشعب الفلسطيني" يحدده هو بنفسه وليس الكيان الصهيوني".
و لليوم ال90 على التوالي, يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة, حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين, ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود, ما أدى لدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة, وارتقاء اكثر من 22 ألف شهيد, و تسجيل أكثر من 56 ألفا جريح معظمهم أطفال ونساء.