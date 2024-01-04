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استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 18:23     الفئـة : دولــي
استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

غزة - استشهد 12 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح, اليوم الخميس, جراء غارات الاحتلال المتواصلة على مناطق متفرقة في قطاع غزة, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها بأن 6 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون, إثر قصف صهيوني استهدف منازل ومناطق عدة في قطاع غزة.

واستشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون, إثر قصف الاحتلال الصهيوني محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس, جنوب القطاع, في حين دمرت الطائرات منزلا لعائلة شرق المدينة.

وكان 5 مواطنين قد استشهدوا في وقت سابق وأصيب عدد آخر, إثر استهداف الاحتلال مركبة أحد المواطنين في المخيم الجديد بالنصيرات وسط غزة.

وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية إلى أكثر من 22 ألف شهيدا, وجرح نحو 57 ألفا آخرين, أكثر من 75 بالمائة منهم من النساء والأطفال.

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استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة
  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 18:23     الفئـة : دولــي   شارك

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