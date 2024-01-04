استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها بأن 6 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون, إثر قصف صهيوني استهدف منازل ومناطق عدة في قطاع غزة.
واستشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون, إثر قصف الاحتلال الصهيوني محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس, جنوب القطاع, في حين دمرت الطائرات منزلا لعائلة شرق المدينة.
وكان 5 مواطنين قد استشهدوا في وقت سابق وأصيب عدد آخر, إثر استهداف الاحتلال مركبة أحد المواطنين في المخيم الجديد بالنصيرات وسط غزة.
وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية إلى أكثر من 22 ألف شهيدا, وجرح نحو 57 ألفا آخرين, أكثر من 75 بالمائة منهم من النساء والأطفال.