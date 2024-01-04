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رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع مسؤول أممي الوضع الإنساني في غزة

  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 17:43     الفئـة : دولــي
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع مسؤول أممي الوضع الإنساني في غزة

رام الله - بحث رئيس الوزراء الفلسطيني, محمد اشتية, اليوم الخميس, مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية, جيمس مكغولدريك الوضع الإنساني الصعب جدا في قطاع غزة وضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية وتسريعها, حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني, خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله, على أهمية الضغط الدولي لوقف إطلاق النار والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, وضرورة فتح كافة المعابر مع القطاع لإدخال المساعدات الاغاثية والطبية والوقود خاصة لمناطق شمال القطاع وإعادة الكهرباء والمياه.

وطالب رئيس الوزراء, المسؤول الأممي بالضغط نحو إدخال المواد الاغاثية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة, دون الحاجة لنقلها إلى معبر رفح.

وناقش رئيس الوزراء مع مكغولدريك الأولويات الإغاثية في القطاع والمتمثلة باحتياجات الإيواء والصرف الصحي والغذاء والدواء.

كما دعا رئيس الوزراء إلى تواجد طواقم الأمم المتحدة في المخيمات الفلسطينية لمراقبة جرائم الاحتلال وتوثيقها, لا سيما مخيمي نور شمس وطولكرم اللذان يجتاحهما جيش الاحتلال الصهيوني لليوم الثالث على التوالي, وسط اعتقالات تعسفية وتدمير ممنهج للبنية التحتية وهدم البيوت والمحال التجارية.

آخر تعديل على الخميس, 04 جانفي 2024 17:57
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رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع مسؤول أممي الوضع الإنساني في غزة
  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 17:43     الفئـة : دولــي   شارك

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