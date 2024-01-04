إدانات دولية واسعة للتفجيرين الذين إستهدفا محافظة كرمان الإيرانية

الجزائر - أثارت التفجيرات الإرهابية التي إستهدفت أمس الأربعاء المدنيين في محافظة كرمان، جنوبي إيران، والتي أسفرت عن سقوط 84 قتيلا، ردود فعل دولية واسعة، أكدت في مجملها على رفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والإستقرار في العالم.

و في ظل أوضاع إقليمية شديدة التوتر وقع أمس انفجاران بفارق زمني بسيط, استهدفا حشودا في محافظة كرمان جنوبي إيران كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني, قاسم سليماني.

و عقب الهجوم, أكد المرشد الايراني علي خامنئي, أن "فاجعة كرمان سيعقبها رد حاسم". و قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن انفجاري كرمان "مؤامرة جديدة سترد قواتنا عليها بشكل ساحق وعاجل, وأن على مرتكبي جريمة كرمان انتظار الرد القوي والحاسم". من جهتها, قالت الممثلية الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة, أن "طهران سترد بالنار والغضب على منظمي هذا الهجوم الإرهابي ومنفذيه وكل من ساعد وحرض عليه", داعية في منشور عبر منصة "إكس" مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجوم.

و أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام ليوم واحد, اليوم الخميس, على ضحايا التفجير المزدوج. من جهتها, أعلنت السلطات المحلية في محافظة كرمان, الحداد لمدة 3 أيام.

و أكدت منظمة التعاون الإسلامي وقوفها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث, معربة عن تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الإيرانيين ولذوي الضحايا. و أدان, بدوره, جاسم محمد البديوي, الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي, التفجيرين وأكد على أن موقف مجلس التعاون ثابت ورافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب, والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

و أكدت وزارة الخارجية السعودية رفض المملكة وإدانتها التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في إيران, معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم.

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجومين وعبرت عن خالص تعازيها ومواساتاها لإيران و لأسر الضحايا.

و استنكرت الخارجية البحرينية "التفجيرات الإرهابية", معربة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة الإيرانية.

بدوره قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "مصر تدين بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي شهدته مدينة كرمان بجنوب إيران".

كما أدانت وزارة الخارجية السورية "الاعتداءين الإرهابيين الغادرين" اللذين استهدفا الأبرياء في كرمان, وأكدت أن "هذا الاعتداء الإرهابي لن ينال من عزيمة وإصرار إيران على محاربة الإرهاب والوقوف إلى جانب القضايا المحقة".

و نددت, بدورها الخارجية الفلسطينية بالتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين العزل, مقدمة تعازيها لإيران, ولأسر الضحايا.

و على الصعيد الدولي, أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن أنطونيو غوتيريش "يدين الهجوم الذي تعرضت له كرمان, ويتقدم بأحر التعازي الى أهالي الضحايا وحكومة إيران وشعبها". كما ندد الاتحاد الأوروبي بما اعتبره "عملا إرهابيا", معبرا عن تضامنه مع الشعب الإيراني". وأكد "وجوب محاسبة" المسؤولين عن هذا الاعتداء. كما أعربت كل من ألمانيا والدنمارك وفرنسا وهولندا عن حزنها العميق إثر الحادثة. من جهته, ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانفجارين "الصادمين بوحشيتهما", مؤكدا إدانة روسيا للإرهاب بجميع أشكاله, وشدد على التزام بلاده "بمحاربة هذا الشر بلا هوادة".

و أدانت الخارجية التركية بدورها بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي", مقدمة تعازيها لشعب وحكومة إيران "الصديقة والشقيقة".

كما أعربت الهند عن شعورها ب"الصدمة والحزن" إزاء التفجيرات التي وصفها المتحدث الرسمي باسم الخارجية الهندية ب"المروعة".

من جهتها, قالت وزارة الخارجية الباكستانية, في بيان اليوم, أن باكستان "تعتبر الإرهاب خطرًا وتهديدًا للسلام والأمن الإقليميين والعالميين, ويجب مواجهته من خلال التعاون الثنائي والإقليمي", معربة عن تضامنها الكامل مع حكومة إيران وشعبها في ساعة الحزن هذه.

و أكدت طاجيكستان, من جانبها, "ضرورة مكافحة الإرهاب بشكل مستمر", معزيةً إيران في ضحايا الانفجار في كرمان.

و في أمريكا اللاتينية, أدان الرئيس الكوبي, ميغيل دياز كانيل, "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي الذي أدانته كذلك الحكومة الفنزويلية فيما عبرت المكسيك عن تعازيها للحكومة والشعب الإيرانيين.