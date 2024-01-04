إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 22438 شهيد و 57614 مصاب

و أفاد المتحدث باسم السلطات الصحية في قطاع غزة, اشرف القدرة, في مؤتمر صحفي اليوم الخميس, بأن حصيلة العدوان الصهيوني ارتفعت إلى 22438 شهيدا, و 57614 جريحا, مؤكدا أن 75 بالمئة من ضحايا العدوان هم الأطفال والنساء.

و أشار إلى أن الانتهاكات الصهيونية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 326 كادرا صحيا وتدمير 121 سيارة إسعاف, مشددا على تعمد الاحتلال استهداف 150 مؤسسة صحية, ما تسبب بخروج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة في جميع مناطق القطاع.