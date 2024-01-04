الهيئة الدولية "حشد" تدين التصريحات العنصرية للمسؤولين الصهاينة الداعية إلى تهجير الفلسطينيين

زيارة رئيس جمهورية سيراليون إلى الجزائر: النص الكامل للبيان المشترك -

حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 355 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع -

إرتفاع عدد المعتقلين بسجون الإحتلال الصهيوني إلى 5600 منذ 7 أكتوبر -

وفاة 14 شخصا في حوادث تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون خلال أسبوع -

فلسطين: 102 شهيد من الصحفيين و71 أصيبوا بجروح خطيرة خلال عام 2023 -

رئيس الجمهورية يقرر التكفل ب50 بالمائة من نفقات تذاكر التنقل ل2000 مناصر للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى كوت ديفوار -

تأمين مهنيي القطاع وعتادهم محور لقاء بين السيد بداني مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين -

رئيس جمهورية سيراليون ينهي زيارته الرسمية التي دامت ثلاثة أيام إلى الجزائر -

مجلس الأمن: الجزائر ترافع من أجل تفادي تصعيد التوترات في منطقة البحر الأحمر -

في اليوم ال 90 من العدوان الصهيوني: عشرات الشهداء والجرحى في القصف المتواصل على غزة -

السكن الريفي: صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية سيمنح 60 ألف إعانة -

إعادة بعث مشروع الموقف متعدد الطوابق على مستوى بلدية حيدرة بالعاصمة -

رئيس جمهورية سيراليون يزور جامع الجزائر -

قسنطينة: الشروع في تسليم البطاقة الرقمية للحرفي -

صدور قانون الغابات والثروات الغابية في الجريدة الرسمية -

صيد بحري: دعوة إلى التسريع بوضع حيز التنفيذ للتحفيزات الواردة في قانون المالية -

سيدار الحجار: الوحدات الإنتاجية تباشر نشاطها بعد إعادة تشغيل الفرن العالي -

الرابطة الأولى: الكلاسيكو مولودية الجزائر- شبيبة القبائل قمة الجولة الثانية عشرة -

الجزائر/سيراليون: الإتفاق على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات -