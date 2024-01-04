جيش الإحتلال الصهيوني يحتجز 51 فلسطينية من قطاع غزة (هيئة)

و أوضحت الهيئة والنادي-في بيان - ,أن هذه الأسماء المتوفرة حتى نهاية الأسبوع المنصرم تضم أسماء نساء مسنات وطفلات ,مشيرة الى أن عدد المعتقلات من غزة أعلى من هذا العدد.
و أشار البيان إلى أن "المتوفر حول المعتقلات فقط أسماؤهن وبعض المعطيات التي نقلتها المعتقلات حول أوضاعهن. إذ يواجهن عمليات تنكيل وإذلال على مدار الوقت, وهن محتجزات في ظروف مأساوية كما هو الحال لجميع معتقلي غزة.
يشار إلى أن شهادات كثيرة حملها معتقلو غزة بعد الإفراج عنهم وعكست مستوى عاليا من عمليات التعذيب والتنكيل التي نفذها جيش الاحتلال بحقهم, والتي كانت ظاهرة على أجسادهم فور الإفراج عنهم, فضلا عن كشف إعلام الاحتلال استشهاد مجموعة من معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان) في منطقة (بئر السبع), دون الكشف عن هوياتهم. كما أن الاحتلال اعترف مؤخرا بإعدام أحد معتقلي غزة.