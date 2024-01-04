إرتفاع عدد المعتقلين بسجون الإحتلال الصهيوني إلى 5600 منذ 7 أكتوبر

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني.
و قالت المؤسستان في البيان أن الاحتلال الصهيوني اعتقل 40 مواطنا اليوم ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى نحو 5600 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي.
و وفق البيان تركزت اعتقالات اليوم في بلدة جبل المكبر بمحافظة القدس, فيما توزعت بقية الاعتقالات بمحافظات وطولكرم وطوباس ونابلس (شمال) ورام الله (وسط) والخليل (جنوب).
و أشار البيان إلى أن الاحتلال الصهيوني يواصل منذ فجر اليوم عملياته في مدينة طولكرم, ويعتقل العشرات ويحقق معهم ميدانيا, فيما لم يتسن معرفة عدد المعتقلين في المدينة ومخيماتها.
و لا تشمل هذه الحصيلة الاعتقالات التي نفذتها القوات الصهيونية داخل قطاع غزة, بحسب المصدر ذاته.
و منذ اندلاع العدوان المدمر على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي, كثف الجيش الصهيوني عملياته العسكرية بالضفة الغربية, وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات, مخلفا عشرات الضحايا والجرحى ومئات المعتقلين.
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و منذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال عدوانا مدمرا على غزة, خلف اكثر من 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 مصابا معظمهم أطفال ونساء, ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.