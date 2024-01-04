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فلسطين: إصابة شابين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في جنين

  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 15:47     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين) - أصيب شابان فلسطينيان, اليوم الخميس, برصاص قوات الاحتلال الصهيوني,  في قرية "صانور" جنوب جنين بالضفة الغربية, حسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني, اقتحمت قرى "ميثلون" و"الجديدة" و"صانور", وداهمت عدة منازل فيها وشنت حملة تفتيش, ما أدى لاندلاع مواجهات, أصيب خلالها الشابين بالرصاص الحي في القدم, وفقا لذات المصادر.

وأضافت أن قوات الاحتلال أعلنت قرية "صير" منطقة عسكرية مغلقة لمدة 4 ساعات ومنعت المواطنين من التحرك وذلك بعد محاصرتها منزلا حيث قامت بتحطيم محتوياته واحتجزت عددا من الشبان وألحقت أضرار مادية بعدة مركبات للمواطنين الفلسطينيين.

كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على مجموعة من الصحفيين, الذين كانوا يغطون اقتحام قرية "صير".

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين, بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها اعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.

آخر تعديل على الخميس, 04 جانفي 2024 16:16
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فلسطين: إصابة شابين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في جنين
  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 15:47     الفئـة : دولــي   شارك

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