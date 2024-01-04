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الأونروا: المجاعة تتفاقم في قطاع غزة بسبب القيود الصهيونية على توصيل المساعدات

  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 15:39     الفئـة : دولــي

غزة - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا), اليوم الخميس, أن الوقت يتسارع نحو حدوث المجاعة الشاملة في غزة مع تواصل الحرب الصهيونية منذ السابع أكتوبر الماضي على القطاع, مشيرة الى أن" المجاعة تتفاقم بسبب القيود الصهيونية المفروضة على توصيل المساعدات إلى القطاع".

و أضاف مفوض عام الأونروا, فيليب لازاريني, في بيان نشر على الموقع الرسمي للوكالة على " فايسبوك", بأن " الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي مع عدم السماح بدخول سوى القليل من المساعدات الإنسانية", مردفا " الوقت يتسارع نحو حدوث المجاعة ويجب وقف إطلاق النار الآن في غزة بعد ثلاثة أشهر طويلة مرت على الحرب الوحشية".

و نبه المسؤول الأممي إلى أن" الحرب اشتملت على نزوح جماعي وخسائر بشرية وإصابات كبيرة جدا ودمار هائل, وقد تفاقمت المعاناة التي لا تطاق بسبب التجريد المستمر من الإنسانية والترويج لخطاب الكراهية دون رادع".

و تابع يقول: " الوضع في قطاع غزة مأساوي" , خاصة في "رفح" حيث الشوارع مكتظة وتشهد انتشارا مقلقًا للغاية للأمراض, والمجاعة تلوح في الأفق, وتتفاقم بسبب القيود المفروضة على توصيل المساعدات.

و في الأخير, شدد المفوض العام على  ضرورة وقف إطلاق النار الإنساني وتوفير المساعدات العاجلة وإنهاء هذا النزوح القسري المستمر للسكان في قطاع غزة.

آخر تعديل على الخميس, 04 جانفي 2024 16:18
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الأونروا: المجاعة تتفاقم في قطاع غزة بسبب القيود الصهيونية على توصيل المساعدات
  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 15:39     الفئـة : دولــي   شارك

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