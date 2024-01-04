فلسطين: 102 شهيد من الصحفيين و71 أصيبوا بجروح خطيرة خلال عام 2023

رام الله- وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 102 صحفي وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023,حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس.

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين, ناصر أبو بكر, خلال مؤتمر صحفي, عقد في مقر النقابة بمدينة البيرة للإعلان عن تقرير النقابة السنوي لأبرز الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين في العام الماضي, أن نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب يعتبر أن ما يحدث في قطاع غزة أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام وبحق الإعلام في العالم في أقصر فترة زمنية حيث استشهد أكثر من 100 صحفي أي ما يعادل 8.5 بالمائة من عدد الصحفيين في القطاع.

ولفت إلى أن النقابة تواصل مع محاميها والاتحاد الدولي والاتحاد البريطاني للصحفيين تحضير الملف القانوني لرفع شكوى للمحكمة الجنائية الدولية وهذه هي الشكوى الثالثة.

وبين أن النقابة منذ اليوم الأول للعدوان قررت إصدار تقرير باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية لإرساله للاتحادات الدولية والعربية والنقابات ووسائل الإعلام, وشكلت خلية أزمة للتواصل مع العالم لأن هناك حربا عسكرية ضد الشعب الفلسطيني في غزة و استهدافا ممنهجا للصحفيين.

وقال إن اتحاد الصحفيين العرب قرر وضع كافة إمكانياته مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين ودعم تحركاتها في القضاء الدولي وعلى كل المستويات.

بدوره, قال رئيس لجنة الحريات في النقابة, محمد اللحام أن الصحفيين ليسوا أرقما بل هم أيقونات حقيقية مشيرا إلى الصعوبة التي واجتها اللجنة في رصد الانتهاكات بحق الصحفيين.

وبينت الإحصاءات التي وردت في التقرير أنه استشهد 102 صحفيا بفعل القصف الصهيوني, مشيرا إلى أنه من بين الشهداء 13 صحفية ومعظمهن يعملن كمراسلات وكالات ومواقع إعلامية ومنهم 78 عاملا في المهنة الإعلامية و24 ممن يعملون في مؤسسات إعلامية في شؤون غير إعلامية إضافة إلى استشهاد عدد كبير جدا من أهالي الصحفيين نتيجة استهداف أبنائهم.

ولفت إلى أن الاحتلال اعتقل نحو 58 صحفيا وصحفية منذ 7 اكتوبر في الضفة وغزة, مشيرا الى أن أغلبية الصحفيين المعتقلين لا زالوا في الاعتقال دون محاكمة.

ورصد التقرير 49 واقعة لجرائم واعتداءات المستعمرين بحق الصحفيين وأغلبها وقع بوجود قوات الاحتلال الذي وفر لهم الحماية والغطاء للقيام بكل هذه الاعتداءات.