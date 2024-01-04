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الاحتلال الصهيوني يرتكب ست مجازر في مناطق زعم أنها آمنة بقطاع غزة

  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 15:26     الفئـة : دولــي
الاحتلال الصهيوني يرتكب ست مجازر في مناطق زعم أنها آمنة بقطاع غزة

غزة - ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني, على مدى الأيام الثلاثة الماضية, ست مجازر في غزة, بعد إرغام المدنيين على النزوح من منازلهم إلى مناطق يفترض أن تكون "آمنة" في مدينة "رفح" جنوبي القطاع, قبل لأن تقصفهم, ما أسفر عن سقوط 31 شهيدا.

و أفادت السلطات الفلسطينية في غزة, في بيان لها, بأن "جيش الاحتلال  كرر جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السلاح والقتل على النزوح من بيوتهم الآمنة وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى زعم أنها آمنة, لكنه قام بقصفها, وارتكب مجازر بحقهم في أكثر من 48 مرة في جميع محافظات القطاع", مضيفة أن " اخر هذه الجرائم كان ارتكاب 6 مجازر في محافظة "رفح" راح ضحيتها 31 شهيدا في ثلاثة أيام فقط".

وشددت على أن "حرب الإبادة الجماعية, التي يشهدها المدنيون والأطفال والنساء في قطاع غزة ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية والبشرية, وعلى جبين كل دول العالم التي كانت تشاهد هذه الجرائم دون أن تحرك ساكنا, أو توقف حرب الإبادة غير الأخلاقية ".

وطالبت السلطات الفلسطينية كل دول العالم الحر والمجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية الشاملة, التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.

يذكر أن الاحتلال الصهيوني لا يزال يمعن في استهداف أهالي غزة بمختلف صنوف الأسلحة والطائرات, لليوم الـ 90 على التوالي, في جرائم حرب غير مسبوقة دون أن يكترث للدعوات الدولية بوقف عدوانه المدمر.

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الاحتلال الصهيوني يرتكب ست مجازر في مناطق زعم أنها آمنة بقطاع غزة
  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 15:26     الفئـة : دولــي   شارك

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