الجيش الصهيوني يجدد استهداف بلدات و قرى في جنوب لبنان

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن الطيران الحربي الصهيوني شن غارتين باتجاه أطراف بلدة "مارون الراس", بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة "حولا" ومنطقة "الطراش" جنوب غربي بلدة "ميس الجبل" وبلدة "محيبيب".
و كانت السلطات اللبنانية قد أعلنت, في وقت سابق, عن مقتل خمسة مدنيين في غارة صهيونية على بلدة "الناقورة"في جنوب لبنان, بينما جرى استهداف محيط تلة "حمامص" وسهل "مرجعيون" و"الوزاني" وأطراف "كفر كلا" و"الطيبة" بقذائف مدفعية.
ويواصل الكيان الصهيوني, استهداف المناطق الجنوبية من لبنان منذ بدء عدوانه الغاشم على قطاع غزة في 7 اكتوبر 2023, و الذي خلف آلاف القتلى و الجرحى في جرائم حرب غير مسبوقة.