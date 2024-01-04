فلسطين: 21 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 52 وقتا في الحرم الإبراهيمي شهر ديسمبر الماضي

رام الله (فلسطين المحتلة) - ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية, اليوم الخميس, أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الصهيوني اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 21 مرة, بينما منع الاحتلال رفع الأذان 52 وقتا في الحرم الإبراهيمي, خلال شهر ديسمبر الماضي, وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكدت الوزارة في تقريرها الشهري, أنه تم رصد 21 اقتحاما للأقصى من المستوطنين, كما فرض الاحتلال بالتزامن مع ما يسمى بعيد "العرش" اليهودي, قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48, ودققت قواته في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وذكر التقرير أن الاحتلال يسعى جاهدا إلى تمرير مخططاته من خلال هذه الانتهاكات, لتنفيذ رؤيته في التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد الأقصى بمساجده وساحاته ومرافقه, حيث يشهد يوميا عدا يومي الجمعة والسبت, سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بدعم من شرطة الاحتلال, في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وبين ذات المصدر أن الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك, وخاصة يوم الجمعة, ومنع المواطنين من الدخول لأداء صلاة الجمعة ودقق في هوياتهم ومنع من هم خارج البلدة القديمة من الدخول إليها, إذ تقلص عدد المصلين يوم الجمعة داخل المسجد الأقصى منذ السابع من اكتوبر وحتى الآن إلى 5 آلاف مصل بسبب تشديدات الاحتلال.

واستنكر الوزارة اقتحام 89 عنصرا من جيش الاحتلال الحرم, وإغلاق ما يسمى حاجزي (160) وأبو الريش أمام المصلين, ومنع دخول المصلين إلا من باب حارة المحتسب فقط, واستمرار استخدام جهاز التشويش على السماعات الداخلية للحرم.

وفي ما يتعلق بالمقدسات والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية, فقد رصد التقرير اقتحام المستوطنين بحماية أكثر من 20 آلية عسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس وتدنيسها, عبر أداء شعائر وطقوس تلمودية, فيما كثفت قوات الاحتلال تواجدها وتشديداتها العسكرية في شوارع البلدة, وأغلقت المحلات التجارية ومنعت المواطنين من الحركة والتنقل في عدة طرق فرعية وذلك لتأمين اقتحام المستعمرين الذي يستمر حتى ساعات الصباح الباكر.

كما اعتدى المستوطنون على مسجد "يانون" الأثري في نابلس, حيث قاموا بتقطيع كوابل الأذان الموحد المربوطة مع شبكة أذان عقربا, ومنع المصلين من إقامة الصلاة فيه.

ورصدت الوزارة قصف طيران الاحتلال وتدميره لمئات المساجد, سواء بشكل كلي أو جزئي, في قطاع غزة خلال العدوان الصهيوني على القطاع, وإحداث أضرار جسيمة في ثلاث كنائس, كما قصف الاحتلال مسجد الأنصار في مخيم جنين, ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين, كما ألحق أضرارا جسيمة بالمسجد.