Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس التعاون الخليجي يدين تصريحات مسؤولين في الكيان الصهيوني تدعو إلى تهجير الفلسطينيين خارج غزة

  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 14:18     الفئـة : دولــي

الرياض - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي, عن رفضه واستنكاره لتصريحات مسؤولين في الكيان الصهيوني, الداعية إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وقال البديوي, في بيان, إن هذه التصريحات تعكس نوايا الكيان الصهيوني السلبية والعدائية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط, وتمثل تهديدا لاستقرار المنطقة وعقبة أمام جهود تحقيق السلام, كما تعتبر تصعيدا خطيرا قد يؤدي إلى توترات إقليمية متزايدة.

وشدد على موقف دول مجلس التعاون الثابت والملتزم تجاه القضية الفلسطينية, والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الأمين العام على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الجماعي للحفاظ على فرص السلام في المنطقة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية, ووقف مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والتحريضية التي ستؤدي إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس التعاون الخليجي يدين تصريحات مسؤولين في الكيان الصهيوني تدعو إلى تهجير الفلسطينيين خارج غزة
  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 14:18     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.04

فلسطين: 21 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 52 وقتا في الحرم الإبراهيمي شهر ديسمبر الماضي

24.01.04

مجلس التعاون الخليجي يدين تصريحات مسؤولين في الكيان الصهيوني تدعو إلى تهجير الفلسطينيين…

24.01.04

الخارجية الفلسطينية ترحب بالمواقف الدولية المتتالية الرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني

24.01.04

رئيس الجمهورية يقرر التكفل ب50 بالمائة من نفقات تذاكر التنقل ل2000 مناصر للمنتخب الوطني…

24.01.04

تأمين مهنيي القطاع وعتادهم محور لقاء بين السيد بداني مع الرئيس المدير العام للشركة…

24.01.04

رئيس جمهورية سيراليون ينهي زيارته الرسمية التي دامت ثلاثة أيام إلى الجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.01

وزير المجاهدين يشيد بالمسيرة النضالية للمجاهد الرمز عبد الحفيظ بوصوف

24.01.01

المجلس الشعبي الوطني يثمن دعوة رئيس الجمهورية لمواصلة الرقي بالجزائر

24.01.02

الجزائر تبدأ ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي

24.01.03

اجتماع الحكومة: دراسة عروض ومشاريع نصوص قانونية تخص عدة قطاعات

24.01.03

رئيس الجمهورية يستقبل نظيره السيراليوني

24.01.02

المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي والكاتب أمزيان فرحاني