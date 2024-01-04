مجلس التعاون الخليجي يدين تصريحات مسؤولين في الكيان الصهيوني تدعو إلى تهجير الفلسطينيين خارج غزة

وقال البديوي, في بيان, إن هذه التصريحات تعكس نوايا الكيان الصهيوني السلبية والعدائية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط, وتمثل تهديدا لاستقرار المنطقة وعقبة أمام جهود تحقيق السلام, كما تعتبر تصعيدا خطيرا قد يؤدي إلى توترات إقليمية متزايدة.
وشدد على موقف دول مجلس التعاون الثابت والملتزم تجاه القضية الفلسطينية, والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الأمين العام على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الجماعي للحفاظ على فرص السلام في المنطقة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية, ووقف مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والتحريضية التي ستؤدي إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة.