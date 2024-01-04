مجلس التعاون الخليجي يدين تصريحات مسؤولين في الكيان الصهيوني تدعو إلى تهجير الفلسطينيين خارج غزة

رئيس الجمهورية يقرر التكفل ب50 بالمائة من نفقات تذاكر التنقل ل2000 مناصر للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى كوت ديفوار -

تأمين مهنيي القطاع وعتادهم محور لقاء بين السيد بداني مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين -

رئيس جمهورية سيراليون ينهي زيارته الرسمية التي دامت ثلاثة أيام إلى الجزائر -

مجلس الأمن: الجزائر ترافع من أجل تفادي تصعيد التوترات في منطقة البحر الأحمر -

في اليوم ال 90 من العدوان الصهيوني: عشرات الشهداء والجرحى في القصف المتواصل على غزة -

السكن الريفي: صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية سيمنح 60 ألف إعانة -

إعادة بعث مشروع الموقف متعدد الطوابق على مستوى بلدية حيدرة بالعاصمة -

رئيس جمهورية سيراليون يزور جامع الجزائر -

قسنطينة: الشروع في تسليم البطاقة الرقمية للحرفي -

صدور قانون الغابات والثروات الغابية في الجريدة الرسمية -

صيد بحري: دعوة إلى التسريع بوضع حيز التنفيذ للتحفيزات الواردة في قانون المالية -

سيدار الحجار: الوحدات الإنتاجية تباشر نشاطها بعد إعادة تشغيل الفرن العالي -

الرابطة الأولى: الكلاسيكو مولودية الجزائر- شبيبة القبائل قمة الجولة الثانية عشرة -

الجزائر/سيراليون: الإتفاق على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات -

الجزائر وسيراليون سيعملان سويا على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين -

المشاركون في منتدى الذاكرة يبرزون دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية -

محادثات موسعة بين رئيس الجمهورية ونظيره السيراليوني -

رئيس الجمهورية يستقبل نظيره السيراليوني -

فلسطين : ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى أزيد من 22300 شهيد وأكثر من 57 ألف جريح -