في اليوم ال 90 من العدوان الصهيوني: عشرات الشهداء والجرحى في القصف المتواصل على غزة

وأفادت الوكالة باستشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين، في قصف على منزل يؤوي نازحين غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.
كما ارتفع عدد الشهداء إثر قصف طائرات الاحتلال أرضا زراعية تؤوي نازحين غربي خان يونس إلى ستة.
وقصفت الطائرات ومدفعية الاحتلال الصهيوني منازل في مخيم /المغازي/ وقرية /المصدر/ وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة آخرين بجروح، بينما لا يزال العديد من الاشخاص تحت الأنقاض.
وشهدت منطقة /الزوايدة/ وسط قطاع غزة قصفا مدفعيا وجويا عنيفا.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ90 على التوالي إلى أكثر من 22 ألف شهيد، من بينهم 9600 آلاف طفل وأكثر من 6700 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7 آلاف مفقود، وأكثر من 57 ألف جريح.