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موريتانيا: المحامون يتظاهرون في نواكشوط تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 18:38     الفئـة : دولــي

نواكشوط - تظاهر المحامون الموريتانيون يوم الأربعاء دعما للشعب الفلسطيني و تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم ال89 على التوالي.

و أفادت مصادر اعلامية بأن المحامين الموريتانيين نظموا مسيرة رفضا للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية, حيث انطلقت من قصر العدل, وسط  العاصمة نواكشوط, مرورا بشارع جمال عبد الناصر باتجاه ممثلية الأمم المتحدة.

و سلم المحامون الموريتانيون للمثلية الأممية رسالة للتنديد بهذا العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني , ودعوة لحكومات العالم للقيام بواجبها في وقف الحرب الصهيونية.

و أمام المبنى الأممي في نواكشوط ,ندد المحامون الموريتانيون بفشل مجلس الأمن الدولي في القيام بواجبه, وبخرق الاحتلال الصهيوني للقرارات الأممية المتعددة.

و قال نقيب المحامين الموريتانيين, بونا الحسن أن المحامين "خرجوا اليوم ضمن وقفات متزامنة ينظمها اتحاد المحامين العرب نصرة للشعب الفلسطيني, وتضامنا مع المدنيين الفلسطينيين العزل الذين يتعرضون لإبادة جماعية في قطاع غزة.

و تنظم في موريتانيا وقفات و مسيرات داعمة للشعب الفلسطيني ومنددة بما يتعرض له قطاع غزة و الضفة الغربية من تنكيل وبطش آلة القتل الصهيونية.

و لليوم ال89 على التوالي, يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة, حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها, ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود, ما أدى لدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة, وارتقاء نحو 22 ألف شهيد, إضافة إلى إصابة 56 ألفا و770 آخرين, معظمهم أطفال ونساء.

آخر تعديل على الأربعاء, 03 جانفي 2024 19:37
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موريتانيا: المحامون يتظاهرون في نواكشوط تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 18:38     الفئـة : دولــي   شارك

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