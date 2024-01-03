الصحة العالمية: هجمات الكيان الصهيوني على مستشفى خان يونس في غزة "غير معقولة"

و وفقا لخدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني, فقد استشهد 5 مدنيين على الأقل في الهجمات من بينهم رضيع عمره 5 أيام, حسب ما كتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرسوس على منصة "إكس" الإلكترونية في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

و أضاف غيبرسوس أن "النظام الصحي في غزة في حالة بائسة بالفعل".

و كتب في تغريدته "أضم صوتي إلى الدعوات الدولية لوقف فوري لإطلاق النار بما في ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التدفق السريع ودون عوائق للأغذية والإمدادات الطبية والمياه وغيرها من المواد الأساسية إلى المدنيين الذين أجبروا على العيش في ظروف لا توصف من الجوع وانتشار الأمراض ونقص النظافة والصرف الصحي".