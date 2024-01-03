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الصحة العالمية: هجمات الكيان الصهيوني على مستشفى خان يونس في غزة "غير معقولة"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 17:15     الفئـة : دولــي
الصحة العالمية: هجمات الكيان الصهيوني على مستشفى خان يونس في غزة &quot;غير معقولة&quot;

جنيف - قالت منظمة الصحة العالمية أن الكيان الصهيوني يشن هجمات غير معقولة على مستشفى في خان يونس المحاصرة في جنوب قطاع غزة.

و وفقا لخدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني, فقد استشهد 5 مدنيين على الأقل في الهجمات من بينهم رضيع عمره 5 أيام, حسب ما كتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرسوس على منصة "إكس" الإلكترونية في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

و أضاف غيبرسوس أن "النظام الصحي في غزة في حالة بائسة بالفعل".

و كتب في تغريدته "أضم صوتي إلى الدعوات الدولية لوقف فوري لإطلاق النار بما في ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التدفق السريع ودون عوائق للأغذية والإمدادات الطبية والمياه وغيرها من المواد الأساسية إلى المدنيين الذين أجبروا على العيش في ظروف لا توصف من الجوع وانتشار الأمراض ونقص النظافة والصرف الصحي".

و لا يزال الناس في قطاع غزة يتلقون جزءا ضئيلا فقط من إمدادات المساعدات التي كان بإمكانهم الحصول عليها قبل العدوان.

آخر تعديل على الأربعاء, 03 جانفي 2024 19:47
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الصحة العالمية: هجمات الكيان الصهيوني على مستشفى خان يونس في غزة "غير معقولة"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 17:15     الفئـة : دولــي   شارك

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